Zur ersten Winterwanderung am Sonntag, 23. Januar 2022, lädt der Stadtmarketing für Wetter e.V. alle Wanderlustigen herzlich ein.



Auf dem Rundwanderweg A1 werden die Gästewanderführer Bernhard Kauer und Markus Liffers davon überzeugen, wie schön es ist, auch zu dieser Jahreszeit draußen in der Natur zu sein. Der Weg führt überwiegend durch Laubwald auf Naturpfaden und geschotterten Wegen rund um den Harkortberg. Unterwegs erhalten die Teilnehmer interessante Informationen zu dem Namensgeber des Harkortberges Friedrich Harkort und zu Hintergründen seiner Lebzeit im 18. und 19. Jahrhundert. An den Erzählstationen werden zusätzlich melodische Gedichte vorgetragen, die dieses Angebot abrunden.

Die Wanderstrecke wird als mittelschwer eingestuft. Festes Schuhwerk mit Knöchelschutz ist erforderlich. Trinkflasche und Brotzeit nicht vergessen!

Nach Starkregen können Teile des Weges etwas morastig sein.

Die Wanderung startet um 10 Uhr am Wanderparkplatz Harkortberg und dauert rund 2,5 Stunden, Auf 7,6 Kilometer werden 160 Höhenmetern bergauf/bergab absolviert. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro.

Voranmeldung erforderlich mit Namen und Kontaktdaten beim Stadtmarketing für Wetter e.V., 02335/802092 oder kontakt@stadtmarketing-wetter.de

Für alle Teilnehmer*innen gilt 2G (Geimpft oder Genesen) Der Nachweis hierüber muss mitgeführt werden. An den Erzählstationen besteht Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.