Als Politesse bewarb sie sich 1989 bei der Gemeinde, als Ansprechpartnerin für Meldeangelegenheiten, Personalausweise und Pässe kennen sie viele Wickeder.



Am letzten Tag des Monats Juli endete für Barbara Zimmermann ihre 31-jährige Tätigkeit im Wickeder Rathaus. Als Verkäuferin in Neheim und Bürokraft in einem Wickeder Industriebetrieb brachte sie erste Erfahrungen mit und verwies in ihrer Bewerbung darauf, dass ihr der „Umgang mit Menschen vertraut“ sei. Dementsprechend kam zur Überwachung der Parksünder rasch der Einsatz in dem Bereich hinzu, der heute „Bürgerservice“ heißt. Dabei konnte sie auch manchem Reiselustigen noch in letzter Minute helfen, der erst kurz vor dem Abflug feststellte, dass der alte Pass schon abgelaufen war.

Neben Frau Zimmermann verabschiedete Bürgermeister Dr. Michalzik heute nach 23 Jahren Tätigkeit am Gemeindebauhof Georg Ptacek. Als im kommunalen Grünbetrieb damals eine passende Stelle frei wurde, lag die Einstellung Ptaceks auf der Hand: die umfangreichen Aufgaben als Wehrführer und später auch als stellvertretender Kreisbrandmeister ließen sich mit einem kommunalen Beschäftigungsverhältnis besser unter einen Hut bringen als in einem Privatunternehmen. Die Fähigkeiten als Allrounder, die er als Wehrführer zeigt, stellt er auch im Kommunalbetrieb unter Beweis. Vor allem ist er hier mit der Wickeder „Unterwelt“ gut vertraut. Denn er gehört zum kleinen Team, das sich – bei Störungen auch nachts oder am Wochenende – um den reibungslosen Betrieb der zahlreichen unterirdischen Pumpstationen für die Kanalisation in Wickede kümmert. „Mit Frau Zimmermann und Herrn Ptacek verlieren wir zwei geschätzte Kräfte, die sich gerne und kenntnisreich für ihren Aufgabenbereich in unserer Gemeindeverwaltung eingesetzt haben. Ihre Erfahrungen und ihre Persönlichkeit werden wir hier vermissen", so Bürgermeister Dr. Michalzik.