Die Abteilung Straßenwesen des Kreises Soest weist darauf hin, dass vom 10. bis 14. Januar Geschwindigkeitskontrollen in Ense, Erwitte, Lippetal, Möhnesee und Wickede (Ruhr) durchgeführt werden. Die Messungen erfolgen insbesondere an Schulen, Kindergärten, Senioren- und Behinderteneinrichtungen, Bushaltestellen und unfallkritischen Stellen.

Überwachen wird der Kreis Soest das Tempo der Verkehrsteilnehmer unter anderem am Montag, 10. Januar, in Ense-Bremen, Friedhofstraße, am Dienstag, 11. Januar, in Erwitte-Eikeloh, Hellweg (B1), am Mittwoch, 12. Januar, in Lippetal, Kesseler Straße (L822), am Donnerstag, 13. Januar, in Möhnesee-Völlinghausen, Im Möhnetal (K8) und am Freitag, 14. Januar, in Wickede, Hauptstraße (B63).

Der Kreis misst an weiteren Stellen ohne Ankündigung. Eine Änderung der oben genannten Planung aus unvorhersehbaren organisatorischen oder örtlichen Gründen (zum Beispiel technische Probleme, widrige Witterung oder Personalausfall) bleibt vorbehalten. Es besteht kein Anspruch auf Durchführung der geplanten Messungen. Neben dem Kreis Soest und der Polizei führt die Stadt Lippstadt eigene Messungen im Stadtgebiet Lippstadt durch.