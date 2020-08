Die Gemeindeverwaltung stellt auf eine Digitalisierung der Arbeit um. Die interne Umstellung auf ein umfassendes elektronisches Datenmanagement, das künftig sehr weitgehend ohne Papierakten auskommt, läuft. Dazu nehmen die Mitarbeiter der unterschiedlichen Arbeitsbereiche jetzt ganztägige Schulungen wahr, so dass einzelne Fachbereiche in den kommenden zwei Wochen an bestimmten Tagen nicht erreichbar sind.

Davon sind konkret betroffen:

• Fachbereich 3 – Bürgerservice & Soziales, Montag, 31. August (Die Zentrale und das Briefwahlbüro sind von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar.)

• Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung und Kultur, Dienstag, 1. September

• Fachbereich 2 – Finanzen und Liegenschaften, Montag, 7. September

• Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Umweltangelegenheiten, Dienstag, 8. September.