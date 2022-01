Aufgrund der weiterhin angespannten Infektionslage hat sich die Schulleitung der Sekundarschule Wickede (Ruhr) entschlossen, den für Samstag, 29. Januar, geplanten "klassischen" Tag der offenen Tür nicht durchzuführen.

„Wir möchten dennoch für alle Schülerinnen und Schüler der 4.Grundschulkassen und ihren Eltern ein Angebot machen, mit dem sie sich vor Ort über unsere Schule informieren können“, so Schulleiter Peter Zarnitz.

Die Sekundarschule Wickede (Ruhr) bietet nun am 29. Januar ab 10 Uhr Führungen durch die Schule an. Dafür ist unbedingt eine telefonische Anmeldung unter 02377 8097283 erforderlich: „Wir bieten ab 10 Uhr Führungen in Kleingruppen an, bei der die Eltern und Kinder einen guten Einblick in die Arbeit unserer Schule bekommen können.“ Für die Teilnahme gilt die Maskenpflicht, für die Eltern gelten die 3G-Regeln. Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen.