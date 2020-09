Der Arnsberger Herbst findet am 27. September ab 11 Uhr statt. Durch die Corona Schutzmaßnahmen gestaltet sich die Veranstaltung in diesem Jahr etwas anders als gewohnt. Die bekannten Programmpunktewie Herbstmarkt, Trödelmarkt und Oldtimertreffen dürfen dennoch nicht fehlen. Zusätzliche Angebotewie das Sauerland Museum und der „Tag des offenen Ateliers“ laden zum Verweilen ein.

Ein besonderer Anziehungspunkt in diesem Jahr ist das "CheatDay-StreetFoodFestival" welches erstmalig in Arnsberg stattfindet. Mit einem bunten

Unterhaltungsprogramm und verschiedenen StreetFood-Leckereien wird der

Platz vor der Festhalle für Jung und Alt belebt. Der Foodmarkt wird bereits am

Freitag, 25. September um 17 Uhr öffnen und am Wochenende dann jeweils ab 12 Uhr stattfinden. Ein kleiner Trödelmarkt findet in diesem Jahr auf dem Parkplatz vor Mode Cruse statt. Auf dem Neumarkt treffen sich die Arnsberger Oldtimerfreunde um ihre mobilenRaritäten zu präsentieren. Gäste von nah und fern, die ebenfalls mit ihren „Schätzchen“ anreisen wollen, werden zu diesem Treffen zwischen 11 Uhr

und 17 Uhr erwartet.

Ein kleiner Herbstmarkt findet im Bereich „Alter Markt“ und auf dem Europaplatz ab 11 Uhr statt. Einen Besuch wert ist die Sonderausstellung über die Entwicklung des Tourismus im Sauerland seit den Anfängen des 20. Jahrhunderts „DasParadies vor der Haustür“ im Sauerland Museum. Das Museum ist am Sonntag von 10 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Am 27. September ist auch der „Tag des offenen Ateliers“ – Künster*innen ladenInteressierte ein sie bei der Arbeit in den Ateliers zu begleiten und Kunsthandwerk zu besichtigen. Zudem laden verschiedene Geschäfte ab 13 Uhr in der ganzen Stadt zum Stöbern, Einkaufen und Genießen ein. Für das leibliche Wohl sorgen die zahlreichen Gastronomiebetriebe mit saisonalen Angeboten und was im Herbst an Mode und Schuhwerk angesagt ist, zeigen die Einzelhändler mit den aktuellen Kollektionen.