Die Stadtbücherei Xanten bleibt dienstags bis freitags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie mittwochs und samstags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr für Sie und Ihre Kinder geöffnet. In derselben Zeit bieten wir Ihnen und / oder Ihren Kindern weiterhin unsere „Medien to go“ über das Fenster hinter der Bücherei an. Hier können Sie vorab bestellte Medien ausleihen, aber auch Medien zurückgeben, ohne dass sie die Bücherei betreten müssen.

Als kleines Highlight findet in diesem Jahr ab dem 28. November ein Weihnachtsquiz statt. Jeder ist herzlich zum Mitmachen aufgerufen. Unter den Teilnehmern werden ein Büchergutschein und eine große Portion leckerer Lebkuchen verlost.

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Xantener mitmachen.

Da unser beliebter "Ohrensessel" zurzeit nicht stattfinden kann, halten wir für Ihre Kinder ab dem 17. Dezember eine kleine Überraschung bereit. Kinder im Alter von 2 bis 9 Jahren können sich mit einem gültigen Büchereiausweis eine „Vorlese-Wundertüte“ ausleihen. Je nach Alter finden sich in den Beuteln drei bis vier Vorlesebücher, die mit einer kleiner Mal- und Bastelaktion ausgestattet sind. Die Vorlese-Wundertüten können wie die restlichen Medien sonst auch für drei Wochen ausgeliehen werden.

Die Stadtbücherei wünscht Ihnen und Ihren Kindern zauberhafte Vorlesemomente!