Vom Bison bis zum Weißkopfseeadler - einen Streifzug durch die Tierwelt Nordamerikas kann man bei einem Vortrag von Dr. Ilka Weidig, der Leiterin des NaturForums auf der Bislicher Insel erleben.

Die Bilderreise nach Nordamerika zu der der Regionalverband Ruhr seine Gäste am Sonntag, 9. Februar, einlädt, findet um 16 Uhr statt. Die Leiterin des NaturForums, Dr. Ilka Weidig, entführt die Besucher anhand zahlreicher Fotos in die Tierwelt dieses Kontinents, „Vom Bison bis Weißkopfseeadler“ ist alles dabei.

Unterschiedliche Lebensräume

Neben diesen bekannten Arten werden auch zahlreiche andere, kleine und große, bunte und gut getarnten Vögel und Säugetiere in Bildern vorgestellt, die so unterschiedlich sind wie die Lebensräume, in denen sie vorkommen.

Eine Anmeldung am NaturForum unter Telefon: 02801-988230 oder unter der E-Mail-Adresse: "naturforumbislicherinsel@rvr.ruhr" ist erwünscht.