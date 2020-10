Ich finde es toll, dass wir die Bank bekommen haben, aber eigentlich weiß ich gar nicht, warum“, erklärte die 15-jährige Ayleen Gindele ein bisschen erstaunt. Die junge in Birten gut bekannte Fußballspielerin brachte mit dieser Feststellung die Frage der vielen Kinder und Jugendlichen, die sich am Donnerstag zum Spielen am Birtener Jugendraum getroffen hatten, ins Gespräch. „Es gab Zeiten, da waren wir nur zu dritt hier, und heute waren wir 15 “, erklärte sie noch.

Diese positive Entwicklung hatten auch die Mitglieder der FBI Birten im Auge gehabt, als sie beschlossen, der Jugend in Birten eine Freude zu machen.

Der frisch in den Rat gewählte FBI-Politiker Uwe Schmidtke und sein Parteifreund Stefan Decken waren vor Ort, als eine schöne Holzbank, die Schmidtke aus den großen Beständen seines Weseler Betriebes nach Birten hatte schaffen lassen, ihrer Bestimmung übergeben wurde. Schmidtke stellte sich im Nachhinein einem kurzen Interview, in dem er erklärte: "Die FBI hat ihr 45-jähriges Bestehen zum Anlass genommen, der Birtener Jugend mit der Bereitstellung dieser Holzbank eine Freude zu machen. Bereits seit 30 Jahren unterstütze ich die FBI aus eigenen Mitteln, wenn es darum geht, den Kindern etwas Gutes zukommen zu lassen. Diese Bank ist nur der Anfang in dieser Legislaturperiode, weitere Geschenke werden folgen. Ich möchte mit aller Kraft dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen sich von unserer Partei „supportet“ fühlen."