Am Sonntag trafen sich die Bürgerreporterinnen Dagmar Drexler, Regine Hövel und Hildegard van Hüüt in Begleitung von drei Gästen im Archäologischen Park in Xanten.

Da ganz kurzfristig zu dem Treffen eingeladen worden war und sich einige befreundete BürgerreporterInnen ohnehin nicht der Gefahr einer Infektion mit Covid19 aussetzen wollten, hatten sich viele eigentlich an dem Treffen Interessierte vorab entschuldigt.

Auch ihnen gilt ein herzliches Dankeschön für das Interesse!!!

Von zwei verschiedenen Ausgängen herkommend, traf sich das kleine, aber nette Trüppchen in der Mitte des Parks und startete zu einem ausgedehnten Spaziergang quer durch die Anlage.

So ganz schnell ging's allerdings nicht rund, denn zwei unserer Hobbyfotografinnen fanden in jeder noch so kleinen Ecke ein schönes Motiv.

Ein Einblick in diese besonders guten Aufnahmen wird wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen gewährt werden

In dieser Fotogalerie befinden sich neben einigen der schönsten und / oder wichtigsten Teile des Parks ein, zwei Fotos von der Besuchergruppe, der der kurze Nachmittag in dem Park sehr gefallen hat.

Viel Freude beim Durchklicken der wenigen Fotos. Das Fotografieren war für die Autorin dieses (!) Beitrags eher Nebensache.