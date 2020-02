Die kreative Pause ist vorbei - es geht wieder los. Das 22. Oktoberfest Xanten startet am 1. Oktober und endet am 25. Oktober. Mit dabei sind neue Bands, die für Stimmung sorgen. Ein bisheriger Garant für gute Laune wird dann aber nicht mehr dabei sein.

In den vorherigen 21 Jahren sorgte die Oberbayern-Band an allen Veranstaltungstagen für gute Stimmung im Festzelt an der Xantener Südsee. Doch in diesem Jahr nimmt die Oberbayern-Band mit Hans, Martin, Peter, Walter und Wolfgang am zweiten Wochenende, vom 9. bis 11.Oktober Abschied von Xanten. Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums und Wiesnwirt, dazu: „Wir sind in dieser langen Zeit gute Freunde geworden und ich werde sie sicher vermissen. Wir haben viele tolle Abende mit den Gästen erlebt und auch viele schöne Stunden privat verbracht.“

Wilfried Meyer möchte seinen Freunden einen unvergesslichen Abschied bereiten und die 21 gemeinsamen Jahre sollen am Sonntagnachmittag, den 11. Oktober mit einer Riesengaudi und den vielen Fans der Oberbayern-Band gefeiert werden.

Mehrere Bands an den Wochenenden

Erstmalig sorgen in diesem Jahr verschiedene Bands an den vier Oktoberfest-Wochenenden für Stimmung. Alle Bands kommen aus Bayern, sind „Oktoberfest“-erfahren und spielen volkstümliche Hits, aktuelle Chart-Hits, Mitsing-Schlager und rockige Sounds und bringen die Gäste in die richtige Oktoberfest-Stimmung. Am ersten Wochenende sorgt die Band Saxndi vom Fassanstich am 1. bis Sonntag, den 4. Oktober für beste Oktoberfest-Stimmung.

Der Abschied von den Oberbayern

Am zweiten Wochenende bringt am Freitag, 9. Oktober bis Sonntag, 11. Oktober die Oberbayern-Band an ihrem Abschiedswochenende das Festzelt nochmal in Stimmung. Am dritten Wochenende werden zwei Bands spielen: am Freitag, 16. Oktober, ist die Münchener Zwietracht, die wohl populärste Oktoberfestband der Welt, an der Xantener Südsee zu Gast. Am Samstag, den 16. Oktober und Sonntag, den 17. Oktober sorgt dann Joe’s Wiesn-Band für die richtige Party-Stimmung. Das vierte und letzte Oktoberfest-Wochenende wird musikalisch von der Band „Bergluft“ gestaltet. Diese Band stammt ebenfalls aus Bayern. Sie spielt seit Jahren in München bei der täglichen After Wiesn-Party und garantiert somit ebenfalls beste Stimmung. Tickets für das Oktoberfest Xanten 2020 sind noch ausreichend vorhanden und können ausschließlich online unter

www.oktoberfest-xanten.de erworben werden.