Alpen. Der Musikvereins Menzelen 1959 e.V. hat mehr als 250 Musikstücke unterschiedlicher Genres im Repertoire. Mit einem nicht unerheblichen Teil decken die Musiker*innen aus Menzelen auch das Kirchenjahr ab. Die vielfältigen Ausarbeitungen zum Thema Kirchenmusik und Blasmusik im Gottesdienst zeigen, dass diese Form von Musik ein Bestandteil der Liturgie und als Gottesdienst zu verstehen ist. Seit Gründung des Musikvereins dienen die Menzelener zu unterschiedlichsten Anlässen während des Kirchenjahres.

In der Advents- und Weihnachtszeit konnten bereits das Nachwuchsbläserquartett mit Imke Baum, Luis Baus, Emilie Kisita und Max Kolodzy sowie das Jungbläsersextett mit Marie van Bonn, Jessica Weber, Marius Moldenhauer, Ronja-Marie Meckl, Michelle Stiers und Julia Kolodzy die evangelischen und katholischen Liturgien in den Alpener Kirchen musikalisch mitgestalten. Die Musik ist dabei Merkmal und gestalterisches Element - ein Teil der feiernden Gemeinde. Die Marschkapelle der Menzelener Blasmusik tritt zum Weißen Sonntag, zur Fronleichnamsprozession oder an St. Martin in Erscheinung.

Der Kirchenmusiker Christian Hubert hat die Möglichkeiten des ortsansässigen Blasorchesters erkannt und auch Solisten in die Messfeiern mit eingebunden. „Blasmusik ist uns willkommen!“, so der leitende Kirchenmusiker Hubert. „Mit den Ensembles und den Solisten werden speziell in der Zeit des fehlenden Gemeindegesangs die liturgischen Feiern enorm bereichert.“ Julia Kolodzy am Sopransaxophon und Nadine Mecking an der Querflöte haben bereits an den vergangenen Wochenenden vier Messen begleitet. Am Sonntag, 14.03. spielt die Flötistin Birte Halswick die Gottesfeiern um 09:30 Uhr in St. Peter Büderich. An Ostern tritt Werner Terfloth in St. Walburgis und St. Ulrich an der Trompete in Aktion.