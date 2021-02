Zum Weltgebetstag der Frauen findet am Freitag, 5. März, um 9 Uhr eine ökumenische Andacht unter dem Kirchenzelt neben der evangelischen Kirche Alpen statt.

In diesem Jahr rücken Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu in den Fokus. Der Weltgebetstag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Worauf bauen wir?".

Die Andacht wird von Pfarrerin Becks und Pastoralreferentin Goertz gehalten. Die Frauen der Evangelische Kirchengemeinde Alpen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich laden zur Teilnahme ein.

"Auf Grund der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr nur eine Andacht geben, die wie in den vorherigen Jahren stattgefundenen Aktionen müssen leider entfallen.", heißt es in der Ankündigung.