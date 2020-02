Ferienlager der KjG Menzelen St. Andreasberg 2020

Auch in diesem Jahr veranstaltet die KjG Menzelen-Ost eine vierzehntägige Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren. In der Zeit vom 12. - 26.07.2020 geht es nach St. Andreasberg im wunderschönen Harz. Ein vollbepacktes Unterhaltungsprogramm bietet den Kindern vierzehn Tage voller Spiel, Spaß und Spannung. So stehen zahlreiche Aktionen wie z.B. der EM-Tag, das Schützenfest oder eine Nachtwanderung auf dem Tagesplan. Auch darf das beliebte Mörder-Krimi-Spiel, bei dem die Kinder als Ermittlerteams versuchen einen komplizierten Mordfall zu lösen, nicht fehlen. Weiterhin ist wieder eine gemeinsame Wanderung auf den 1.141 Meter hohen Brocken geplant.

Einige wenige freie Plätze für dieses Jahr sind noch verfügbar.

Bei Interesse melden Sie sich einfach unter 0151/70381012

oder eine E-Mail an kjg-menzelen@web.de