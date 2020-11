Am Freitag, 13. November, wurde um 15.33 Uhr über dieLeitstelle der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in Neheim, Im Ohl gemeldet. Vor Ort

konnte festgestellt werden, dass in einem Abstellraum im Hausflur ausgesonderte

Möbel in Brand geraten waren.

Der Brand konnte durch die Bewohner des Hauses vorEintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Personen kamen

durch den Brand nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.