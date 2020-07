Am Montagabend wurde der Löschzug Neheim in die Engelbertstraße zu einem Gebäudebrand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Brand auf einer Terrasse gekommen war. Die Flammen breiteten sich an der Fassade aus, so dass die Außenwand und der darüberliegende Balkon in Mitleidenschaft gezogen wurden.



Durch eigene Löschversuche und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden, zusätzlich wurde das Gebäude durchsucht und gelüftet.Der Brand breitete sich nicht auf die Wohnungen aus, Personenwurden nicht verletzt.