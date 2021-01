Wegen des Lockdowns dürfen aktuell keine Veranstaltungen im FamilienzentrumNeheimer Kopf in Arnsberg-Neheim stattfinden. Deshalb bietet das Familienzentrum gemeinsam mit Kursleiterin Mareike Dorda einen Zwergensprache-Workshop online an.



Neheim. Bequem von zu Hause können Eltern, deren Kinder zwischen etwa acht Monaten und zwei Jahren sind, die einfachen Handzeichen der Babyzeichensprache kennenlernen. Als frisch gebackene Eltern steht man vor so manchem Rätsel: Was versucht mein Baby mir zu sagen? Warum weint es? Was heißt diesmal „dada“? Die Zwergensprache überbrückt das Stadium des „Nicht Sprechens". Einfache Handzeichen werden parallel zur normalen Sprache benutzt, um Gegenstände, Zustände und Gefühle aus dem Babyalltag zu beschreiben.

Motorik des Sprechens kommt erst später

Eines der ersten Babyzeichen ist bei vielen winke-winke. Oft können Babys unter einem Jahr "winkewinke" machen, aber noch nicht „Tschüss“ sagen. Denn die Motorik fürʻs Sprechenlernen entwickelt sich später als die Motorik der Hände. Im englischsprachigen Raum sowie in Skandinavien wenden Eltern Babyzeichensprache schon seit Jahren an, um die Bedürfnisse ihrer Krabbelkinder und Laufanfänger zu verstehen – lange bevor die Kleinen sprechen können. Auch im Sauerland findet die Babyzeichensprache immer größeren Anklang.

Für interessierte Eltern kostenlos

Der Online-Workshop dauert einmalig etwa eine Stunde. Hier bekommen Eltern alles an die Hand, um direkt mit den Babyzeichen starten zu können. Wer mag, meldet sich ein paar Wochen später zum Online Elterncafé an, um Fragen zu stellen, sich auszutauschen oder um weitere Babyzeichen zu lernen. Die Kosten für den Workshop übernimmt das Familienzentrum, daher ist der Workshop für interessierte Eltern kostenlos. Der Online-Workshop findet statt am Montag, 25. Januar um 20.15 Uhr. Anmeldung unter www.babysprache-sauerland.de.

Anmeldeschluss ist der 22. Januar.