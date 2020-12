„Ich möchte Euch sagen, wie wichtig diese Hilfe ist“: Die in Voßwinkel ansässige Csilla von Boeselager-Stiftung Osteuropahilfe e. V. organisierte auch in diesem Jahr wieder eine Päckchenaktion für Bedürftige. Gemeinsam mit der kfd St. Johannes rief die von Csilla von Boeselager gegründete Stiftung bereits zum 13. Mal dazu auf, Weihnachtspäckchen für Kinder und Senioren in Serbien zu sammeln. Trotz der Corona-Pandemie konnten in Voßwinkel, Wickede und Neheim rund 950 Päckchen sowie medizinische Sachspenden im Wert von mehreren Tausend Euro verladen werden.

Dr. Erzebet Alemany (84) kennt die Not in den Ländern Osteuropas. Seit 30 Jahren kümmert sich die gebürtige Ungarin von Bottrop aus um die Sammlung von Spenden und die Koordination von Hilfstransporten. Mehr als 3000 dieser Transporte hat sie in den drei Jahrzehnten auf die Reise

geschickt. „Ich bin gekommen, um euch zu sagen, wie wichtig diese Hilfe ist“, erklärte die Ärztin den Kindern, die im Rahmen eines Gottesdienstes in der Voßwinkeler Kirche zusammengekommen waren. 80 Mädchen und Jungen aus der St. Urbanus Grundschule konnten anschließend ihre zumeist liebevoll dekorierten und verpackten Geschenke in den bereits wartenden Lkw laden.

Kinder lernen Mitgefühl und Dankbarkeit

„Es ist wichtig für unsere Kinder, dass sie sich mit der Not in der Welt befassen und auch Dankbarkeit dafür empfinden, dass es uns so gut geht“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Ildikó

Ketteler-Boeselager. Die studierte Architektin und Mutter von fünf Kindern ist die älteste Tochter Csilla von Boeselagers und führt deren Arbeit als stellvertretende Vorsitzende der Stiftung fort. Nach der Beladung des LKWs in Voßwinkel stand noch ein weiterer Stopp in Neheim auf dem

Programm. Denn neben dem St. Urbanus-Kindergarten und der Grundschule (Voßwinkel), der Kita Sonnenschein (Bergheim), der Kita Minimax (Wimbern) und der Sekundarschule Wickede waren auch die Schülerinnen und Schüler des St. Ursula Gymnasiums (Neheim) an der diesjährigen Päckchenaktion beteiligt. Anschließend fuhr der LKW nach Bottrop in das Hauptlager der Stiftung, um ihn vollständig zu beladen.

Große Resonanz



Dankbar zeigte sich auch die Geschäftsführerin der Stiftung, Valentina Hornkamp: „Wir sind ganz begeistert davon, dass trotz der Corona-Pandemie so viele Mädchen und Jungen unserem Aufruf gefolgt sind. „Denn wir wissen natürlich auch, dass hinter jedem einzelnen liebevoll dekorierten Päckchen meistens eine tüchtige Mami steht, gelegentlich sogar auch ein tüchtiger Papi.“

Spenden



Die Spenden sind für Einrichtungen in den Dörfern Mol, Ada, Nova Crnja, Pecel, Utrine, Obornjaca und Sterijino in Serbien bestimmt. Wer die Arbeit der Stiftung durch eine Spende unterstützen möchte, kann dies hier tun: IBAN: DE41 4665 0005 0000 0333 32, BIC: WELADED1ARN, Sparkasse Arnsberg-Sundern.