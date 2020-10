Sundern. Eigene Gedanken auf Papier bringen, sich gegenseitig zuhören, Geschichten präsentieren – diese intensive Erfahrung machten jetzt neun Kinder beim ersten Ferien-Schreibworkshop „Shortstory, Poetry & Fantasy“ in der Stadtbücherei Sundern, den Beatrix Schulte leitete und der von „Schreibland NRW, dem Literaturbüro Düsseldorf und dem Förderverein der Bibliothek unterstützt wurde.

Die Ideen der jungen Schreibtalente kannten dabei keine Grenzen – was stellt man beispielsweise mit einem Hund an, der nach 171 Jahren ganz plötzlich aus einem Comic herausfällt und in die Gegenwart tritt – erstaunlich, welche Fantasien hier geweckt wurden. Weitere Worte und Stories der Kinder rankten sich um Göttergestalten oder kreisten und den „Fliegenden Robert“, dessen Gedichte erweitert wurden.

„Es ist das Improvisieren, das Spiel der Wörter, der Spaß am Zuhören und Erzählen, die eine Woche lang für bleibende Eindrücke sorgten.

Die entstandenen Texte bleiben der Nachwelt erhalten. Zu sehen und lesen sind sie bis Mitte November in den Ausstellungs-Vitrinen der Bücherei. Und übrigens: Wer Lust hat, das nächste Mal dabei zu sein: Es gibt 2021 wieder Kurse – registrieren kann man sich bereits jetzt unter buecherei@stadt-sundern.de