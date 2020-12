ARNSBERG. Schon seit vielen Jahren hat die digitale Welt Einzug in den Unterricht am Gymnasium Laurentianum gehalten. Klassen- und Fachräume sind mit Computern und Beamern ausgestattet, Computerräume, Tablets und Laptops stehen zur Verfügung und die Schülerinnen und Schüler werden systematisch medientechnisch geschult. Digitale Kompetenzen werden durch viele Projekte im Fachunterricht erworben und angewendet, so auch jährlich im Kunstunterricht der Klassen 5, 6 und 8.

Im Kunstunterricht haben nun nach der ersten Einführung in das Bildbearbeitungsprogramm GIMP - gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest - alle fünften Klassen am Gymnasium Laurentianum unter Anleitung ihrer Kunstlehrern Frau Bause und Herr Meinschäfer einzigartige, farbenfrohe und witzige Weihnachtskarten gestaltet. Viele der entstandenen Postkartenentwürfe setzen sich aus vielen bunten, geometrischen Flächen zusammen und enthalten ein weihnachtliches Schriftelement. Vier besonders gelungene Exemplare wurden von einer schulinternen Jury ausgewählt und sind jetzt sogar als gedruckte Weihnachtspostkarten erhältlich. Sie wurden von Maximian Arion aus der Klasse 5 a, von Hannah Opalka aus der Klasse 5 b sowie von Joey Lütgebüter und Mayla Karsch aus der 5c gestaltet.