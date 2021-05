ARNSBERG. Für rund 94.000 Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene endete im Dezember des vergangenen Jahres die 38. Spielrunde des bundesweiten Planspiels Börse der Sparkassen. Im von Corona-Sorgen geprägten Aktienjahr haben die erfolgreichsten Junganleger die höchsten Renditen seit Jahren erzielt.

An der regionalen Spielrunde der Sparkasse Arnsberg-Sundern hatten mehr als 150 Schülerinnen und Schüler heimischer Schulen teilgenommen. In ihrem zehnwöchigen Wettbewerb ermöglichte die Sparkasse den jungen Menschen, sich mit den Chancen und Risiken des Wertpapierhandels zu befassen und sehr realitätsnah zu erfahren, wie sich die im Team abgestimmten Finanzentscheidungen auf das vorhandene fiktive Startkapital (50.000 Euro) auswirken.

„Diese Erkenntnisse prägen ein besseres Wirtschaftsverständnis und sollen auch für die Zukunft das Interesse an Finanz-und Wirtschaftsthemen wecken und zum planvollen Umgang mit Geld anregen“, erklärt Matthias Brägas von der Sparkasse. „Wir waren hocherfreut, dass trotz oder wegen Corona so viele Teilnehmende in dieser Spielrunde am Planspiel Börse mitgemacht haben. Dies zeigt, dass das Interesse an gut aufbereiteten Finanzthemen groß und die Vermittlung finanzieller Bildung wichtig ist.“

Wer am Ende gewinnt, bestimmt nicht nur der Depotgesamtwert, sondern auch der Ertrag aus nachhaltigen Geldanlagen. Investitionen in nachhaltig ausgerichtete Unternehmen werden seit vielen Jahren beim Börsenplanspiel gefördert und gleichwertig ausgezeichnet. Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und Verkauf von konventionellen oder nachhaltigen Aktien den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen.

In diesem Jahr stellten vor allem die Schülerinnen und Schüler des St. Ursula Gymnasiums (SUG) in Neheim und des Städtischen Gymnasiums aus Sundern (SGS) ihr Anlagegeschick unter Beweis. Von den sechs ausgezeichneten Platzierungen, sicherte sich das SGU in beiden Wertungen den Spitzenplatz. Das SGS sicherte sich jeweils die Plätze zwei und drei. Die Sparkasse stellte den Schülerinnen und Schülern Preisgelder im Gesamtwert von über 500 Euro zur Verfügung. Aufgrund von Corona fand die diesjährige Siegerehrung etwas verspätet statt.

Plätze in der Depotgesamtwertung:

1. Platz Sowi Q2 G2 St. Ursula Gymnasium 58.049,37 EUR

2. Platz SGS-GetOnMyLvl1 Städtisches Gymnasium Sundern 55.918,64 EUR

3. Platz Sgs-CAM2020 Städtisches Gymnasium Sundern 55.292,96 EUR

Plätze in der Nachhaltigkeitswertung:

1. Platz SUG Capital SE St. Ursula Gymnasium 1.543,86 EUR

2. Platz SGS-GetOnMyLvl1 Städtisches Gymnasium Sundern 1.082,22 EUR

3. Platz Sgs-CAM2020 Städtisches Gymnasium Sundern 1.078,50 EUR

Depotgesamtwertung:

1. Sowi Q2 G2: Theo Wiese, Tillmann Bühner, Max Wilhelm und Theresa Wolke

2. SGS-GetOnMyLvl1: Fynn Hanitz und Felix Noack

3. Sgs-CAM2020: Marie Linsmann, Alina Beideck und Celine Ronnacker

Nachhaltigkeitswertung:

1. SUG Capital SE: Ayoub Abbou, Ann-Christin Blum, Michelle Isabelle Leutner und Ben-Justus Riepe

2. SGS-GetOnMyLvl1: Fynn Hanitz und Felix Noack

3. Sgs-CAM2020: Marie Linsmann, Alina Beideck und Celine Ronnacker

Das Planspiel Börse der Sparkassen ist weltweit erfolgreich. Es findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen: Teilnehmende aus Deutschland, Europa, ja sogar Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur haben sich in dieser Spielrunde für Europas größtes Online-Börsenlernspiel registriert. Die Sparkasse Arnsberg-Sundern wird auch in diesem Jahr wieder eine Spielrunde anbieten.