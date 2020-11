Frankfurt. Voßwinkel. Die Urbanusschule hat dank ihres originellen und durchdachten Konzepts eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spiele- und Lernraum gewonnen. Die Initiative „Spielen macht Schule“ fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen macht schlau!

Die Urbanusschule hat unter der Projektleitung von Pauline Wiegand sich an dem diesjährigen Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht. In diesem Konzept wurden die individuellen Ideen und Vorstellungen rund um ein Spiele- und Lernraum in ihrer Schule vorstellt.

Dieses Konzept überzeugte die Jury des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“, sodass die Schule als eine der 202 Gewinner in allen 16 Bundesländern ausgezeichnet wurde.

Die Spiele wurden mit Freude in der Schule aufgenommen und bereits im Unterricht integriert. So haben die Kinder das Programmieren anhand eines Roboters gelernt und Stromkreise für einen Wecker gelegt. Von diesem tollen Gewinn sind nicht nur die Kinder begeistert.