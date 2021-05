ARNSBERG. Am Donnerstag, 27. Mai, findet die nächste Bürgersprechstunde des heimischen Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg statt. Das Gesprächsangebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger im Hochsauerlandkreis. „Unabhängig von den Herausforderungen und nun auch den sichtbaren Folgen der Pandemie möchte ich für die Menschen im Hochsauerland Anliegen und Sorgen wie auch Anregungen mit nach Berlin nehmen. Die letzten Bürgergespräche haben in einem großen Querschnitt gezeigt, wie vielseitig die Fragen der Menschen bei uns vor Ort an die Bundespolitik ausfallen. Hier stehe ich gerne als Ansprechpartner bereit“, so Cronenberg.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Carl-Julius Cronenberg am 27. Mai in der Zeit von 9 bis 16 Uhr für ihre Anliegen unter Tel. 030/ 22 77 22 88 erreichen. Darüber hinaus können sich Bürger jederzeit per Mail (carl-julius.cronenberg@bundestag.de) an sein Büro wenden.