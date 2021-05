Hochsauerlandkreis. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) bietet der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg am kommenden Donnerstag, 27. Mai, ab 10 Uhr ein 90-minütiges Webinar zu den Chancen heimischer Mittelständler auf dem afrikanischen Mark an.

„Nur ein Prozent der deutschen Auslandsinvestitionen geht derzeit nach Afrika. Dennoch gehören die Aussichten für wirtschaftliches Wachstum in Afrika zu den vielversprechendsten der Welt. Auch hier im Sauerland gibt es bereits einige Beispiele für eine erfolgreiche Arbeit heimischer Unternehmen in Afrika. Gerne können es aber noch etliche mehr werden und hier wollen wir

mit dem Webinar einen Beitrag leisten, um Möglichkeiten aufzuzeigen und eventuelle Bedenken zu adressieren“, so Patrick Sensburg, der das Webinar gemeinsam mit der Mittelstandsallianz Afrika des BVMW organisiert.

Im Mittelpunkt des Webinars stehen dabei die Geschäftsmöglichkeiten, Marktpotentiale, Chancen und Herausforderungen mittelständischer Unternehmen im afrikanischen Markt. Dazu referieren unter anderem Bienvenue Angui, die als Geschäftsführerin die Mittelstandsallianz Afrika beim BVMW leitet, Igor Cesar, der Botschafter der Republik Ruanda in Deutschland, und Lena Pahlenberg, Beraterin Entwicklungszusammenarbeit beim BVMW.

Auch Unternehmensvertreter, die über ihre eigenen Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent

berichten, referieren und stehen für Fragen zu Verfügung. Interessierte Unternehmen nutzen bitte zur Anmeldung den Link.

Die Mittelstandsallianz Afrika ist das deutsch-afrikanische Unternehmernetzwerk des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft. Durch ein gebündeltes Beratungs- und Begleitungsangebot unterstützt das Netzwerk deutsche Unternehmen, die auf dem afrikanischen Kontinent wirtschaftlich aktiv werden wollen.

Mehr Informationen findet man unter: www.patrick-sensburg.de