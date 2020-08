20 Jahre „Hörmann’s mobile Bettfedernreinigung“ in Oeventrop

Von März bis Dezember, fährt das bayerische Familienunternehmen aus Dillingen an der Donau, seit 40 Jahren quer durch Deutschland. Seit 20 Jahren, zählt neben der sächsischen Schweiz, Ruhrgebiet und Schwarzwald auch Oeventrop im Sauerland vor der Schützenhalle zu Ihren Stationen.

Mit Ihren mobilen Bettfedernreinigungen, bieten Sie einen Service wie zu Großmutters Zeiten. Hierzu werden die Bezüge aufgeschnitten, die Federn in einer großen Reinigungstrommel mit Wasserdampf und speziellem Reinigungsmittel ohne Chemie behandelt. Bei diesem schonenden Waschvorgang, wird der Schmutz aus den Federn in der Trommel herausgesiebt, anschließend in den Stoff gefüllt und vor Ort wieder zusammengenäht.

Diesen Service unter dem Motto „Am Morgen gebracht – am Abend gemacht“, bieten Maria und Lothar Hörmann jetzt vom 29. August bis 12. September auf dem Schützenplatz von Oeventrop. Die zahlreichen Stammgäste aus dem gesamten Arnsberger Raum, wissen dieses Angebot von „Frau Holle auf Rädern“ zu schätzen. Für weitere Fragen und Antworten, ob Alt- oder Neukunden, steht Ihnen Familie Hörmann unter 0177 – 624 0050 gerne zur Verfügung.