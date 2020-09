Webinare, Online-Konferenzen und Online-Schulungen - dafür gibt es nicht nur ganz verschiedene Anbieter, sondern auch eine ganze Reihe von Regeln. In einem Präsenz-Seminar bei der Volkshochschule lernen die Teilnehmenden verschiedene Anbieter (u.a. Zoom, jitsi meet, go to meeting, skype und hangouts) und das jeweilige Handling kennen: von der richtigen Kameraeinstellung bis zu den Möglichkeiten der Interaktion. Der Kurs (T-501-408) ist am Samstag, 26. September, von 10 bis 15 Uhr im Peter-Prinz-Bildungshaus, Ehmsenstraße 7. Anmeldungen sind möglich über www.vhs-arnsberg-sundern.de oder unter Tel. 02931/13464.