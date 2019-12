Die Sprechstunden des Mietervereins Sauerland und Umgebung in Arnsberg-Hüsten sowie in Sundern fallen am Donnerstag, 2. Januar 2020, aus. Die nächste Sprechstunde in beiden Städten findet voraussichtlich am Donnerstag, 16. Januar, statt.

In dringenden Fällen kann ein Beratungstermin in der Geschäftsstelle in Hagen unter Tel. 02331/204360 vereinbart werden. Mitglieder können auch die Telefonberatung montags bis freitags von 8.30 bis 9.15 Uhr und samstags von 9 bis 9.30 Uhr nutzen.