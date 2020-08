Am kommenden Samstag, den 15.8. findet um 13 Uhr auf der oberen Arnsberger Anlage im wunderschönen Hellefelder Bachtal in Alt-Arnsberg das Spitzenspiel der Tennisverbandsliga statt. Die beiden ungeschlagenen Teams vom

STK07 Arnsberg und TV Alt-Lünen

spielen um den Aufstieg zur 3. Tennisliga.

„Bisher sind alle Mann an Bord und wir können die besten Spieler aufstellen“, freut sich Mannschaftskapitän Jörg Bornemann. Aber auch die Lüner müssen sich nicht verstecken. An Position 1 und 2 spielen ehemalige Bundesligaspieler. Spitzentennis ist also garantiert.

Der Eintritt ist unter Auflage der Corona-Verordnung für bis zu 300 Personen frei.

Und nebenbei: ebenfalls um 13 Uhr spielt die Herren 50 Mannschaft ihr Heimspiel gegen TC Schwarz-Gelb Hagen.

Auf dem Bild die Mannschaft Herren 30 denen der Verein alle Daumen drückt in der möglichen Besetzung: von links Marvin Schulz, Christian Brinkmann, Mathias Gerke, Stefan Elias, Jörg Bornemann, Christoph-Maria Winkler und Markus Jakob.