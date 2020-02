Der 1.Vorsitzende der SGV-Abt.Arnsberg Gerd Riedel, begrüsste die zahlreichen interessierten Besucher beim 1. Naturschutz-Stammtisch in der SGV-Hütte im Hellefelder Bachtal. Danach übernahm Dirk Brodersen, Naturschutzwart der SGV-Abt. Arnsberg, den Fortgang der Veranstaltung. Ein besonderes Anliegen dieses Naturschutz-Stammtisches ist es gemeinsame Aktivitäten zu planen und umzusetzen wie z.B. Fachexkursionen, Naturfotografie, Umweltpädagogik, Beteiligung an politischen Entscheidungen, Betreuung von Naturschutzflächen usw.Damit solche Aktivitäten auch wirksam werden können, ist ein Kennenlernen der Stammtischbeteiligten untereinander ein wichtiger Bestandteil, nur gemeinsam ist man stark, um dann viele spannende Erfahrungen und Umsetzungen zu sammeln und durchzuführen. Dirk Brodersen hat durch sein fundiertes Wissen und seine Begeisterung für den Naturschutz schon in der Vergangenheit einige Projekte angestossen. Thomas Havestadt, Wegewart der SGV-Abt. Arnsberg und Fischexperte, wird beim nächsten Stammtischabend einen Vortrag über den "Edelkrebs und seine Habitate" halten. Begeistert waren alle Anwesenden vom Film "Arnsberg von oben- die Ruhr und ihre Wasservögel". SGVer und auch Nichtmitglieder sind zum nächsten Stammtisch am Donnerstag, 28.Mai herzlich eingeladen.

Bericht u.Foto:Elvira Eberhard