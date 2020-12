Da auch die Krippenfeier am 24. Dezember coronabedingt nicht stattfinden kann, wurde in Müschede die Idee geboren: „Maria und Josef machten sich auf den Weg, und wir auch!!!“

Die Mütter der Orgateams der Kinderkirche für Müschede haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. An sechs Stationen im Dorf können die Kinder zusammen mit ihren Eltern die Weihnachtsgeschichte nacherleben. Die Stationen sind mit selbst gemalten Bildern von Müscheder Kindern versehen und so gelegen, dass sie thematisch auch immer zum entsprechenden Teil der Weihnachtsgeschichte passen. So kann der beschwerliche Weg von Maria und Josef besser nachempfunden und ein Stall, ähnlich wie jener vielleicht, indem Jesus geboren wurde, bestaunt werden. QR-Codes an den Stationsschildern sorgen für die richtige Stimmung. Mit ihnen kann das entsprechende Lied des alljährlichen Müscheder Krippenspieles abgescannt und mit der ganzen Familie mitgesungen werden.Das Team wünscht viel Freude bei der Wanderung zur Krippe von Bethlehem mitten in Müschede.

Angebot bis zum 27. Dezember



Damit sich nicht alle Familien zur gleichen Zeit auf den Weg machen, wird es die Möglichkeit der Wanderung bis zum 27. Dezember geben (bitte auf die geltenden Hygieneregeln und vor allem auf den Abstand achten, wenn es an einer Station einmal voller sein sollte).Bei Fragen können Interessierte sich gerne an das Team unter 0151-58530529 wenden.