Anfang Dezember war es wieder soweit. Das ehrenamtliche Projekt „Spiel & Spaß“, unter der Leitung von Frau Gabi Luhmann, hat in einer kleinen Feierstunde einen Scheck an das Hospiz Raphael übergeben. Begleitet wurde die Übergabe von den Spielerinnen und Spielern des Projektes „Spiel & Spaß“, sowie von Petra Vorwerk, der Leiterin der Zukunftsagentur Engagementförderung.Die SpielerInnen dieses Projektes treffen sich jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat und spielen um kleinere Beträge, die nun gespendet wurden. Diese Spende, in Höhe von 1000,- €, soll nun das das Hospiz Raphael unterstützen. Es begleitet Menschen an ihrem Lebensende und steht auch den Angehörigen beratend und unterstützend zur Seite.

Nächstes SonntagsCafé am 5. Januar!

Die seniorTrainerin Rafaela Hitze und ihr Team laden am 5. Januar um 15 Uhr zu ihrem SonntagsCafé ein.Das Team sorgt für eine angenehme Café-Atmosphäre, nette Gespräche bei einem leckeren Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee. Dieses Mal wird das SonntagsCafé von Herrn Karl-Heinz Müller, aus dem Projekt „Gesund durch Wissen“, begleitet. Kaffee und Kuchen gibt es zum Selbstkostenpreis.

Anmeldungen nimmt die Stadt Arnsberg, Zukunftsagentur Engagementförderung, Janine Müller, 02932-2012281 oder j.mueller@arnsberg.de entgegen.

Beliebter Tanztee im Bürgerzentrum startet wieder

Alle tanzbegeisterten Bürgerinnen und Bürger sind ab sofort wieder an jedem zweiten Sonntag im Monat ab 17.00 Uhr eingeladen, den beliebten Tanztee zu besuchen.Der nächste Tanztee findet am Sonntag, den 12. Januar 2020 statt.

Anmeldungen sind nicht notwendig.

Weitere Informationen gibt es bei der Engagementförderung der Stadt Arnsberg unter 02932 – 2012281 oder unter j.mueller@arnsberg.de.

Neubürgerstammtisch Arnsberg

Das seniorTrainerinnen-Team bietet in diesem Projekt einen, einmal im Monat stattfindenden, Neubürgerstammtisch an.An jedem 1. Mittwoch im Monat treffen sich um 19.00 Uhr alle interessierten Neubürger - und die, die sich immer noch so fühlen, in lockerer, geselliger Atmosphäre in zwei örtlichen Lokalitäten. Wer neue Kontakte knüpfen, oder sich bei langjährig hier lebenden Bürger über die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, des Vereinswesens oder der Örtlichkeiten erkundigen möchte, meldet sich einfach an unter Stadt Arnsberg, Zukunftsagentur Engagementförderung, Janine Müller, Tel. 02932/ 2012281 oder unter j.mueller@arnsberg.de. Die Zukunftsagentur Engagementförderung der Stadt Arnsberg bleibt vom Montag, den 23. Dezember 2019 bis zum Mittwoch, 1. Januar 2020 geschlossen.