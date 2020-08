Auch in diesem Sommer waren die Mittwochswanderer des SGV Oeventrop wieder hochalpin unterwegs. Die einwöchige Wandertour ging dieses Mal auf die Tiroler „Sonnenterrasse“ der Region Serfaus-Fiss-Ladis. 11 Gondeln und die höchstgelegene Luftkissenbahn (U-Bahn) der Welt in Serfaus brachten die Teilnehmer tagtäglich in die verschiedensten Wandergebiete. So ging es unter anderem über den Quellenweg zum Fisser Joch oder über den Spinnseesteig auf knapp 2.600 Höhenmeter mit wunderbarem Ausblick ins Oberinntal. Herrliche Badeseen luden an verschiedenen Stellen zur Erfrischung ein. Ein „Muss“ war natürlich auch der Panorama-Genussweg, der auf einer Gesamtlänge von 18,58 km über den Dächern der drei Alpenorte entlang führte. Das riesige Gebiet lädt nicht nur zum Wandern ein, auch Mountainbiker und vor allem Familien kommen hier unter dem Motto „WE ARE FAMILY“ voll auf ihre Kosten. Auf dem ersten Foto sieht man die fleißigen Wanderer am Furgler See, den man am sehr anspruchsvollen Murmeltiersteig entdecken kann.