Brückencenter wechselt den Besitzer

Die Immobilienfirma Interra aus Düsseldorf hat das Arnsberger Brückencenter gekauft. Wie das Unternehmen mitteilt, gehört das Center mit einer Gesamtmietfläche von knapp 11.900 Quadratmetern zu den größten Zukäufen von Interra im laufenden Jahr.

35 Mieter nutzen derzeit das Objekt, das schon seit 30 Jahren die lokale Einzelhandelsszene prägt. Über vier Jahre lang wurde die Immobilie bis in das Jahr 2018 hinein kernsaniert. Die Flächen auf den insgesamt vier Etagen sind teils bis zu 13 Jahre lang vermietet. Während sich die Handelsflächen im Untergeschoss des Gebäudes befinden, bieten 236 Parkplätze in den beiden oberen Geschossen zusätzlichen Komfort für Gäste, Besucher und Mieter des Einkaufszentrums.

"Repräsentatives Objekt"

Vorstandssprecher und INTERRA-Gründer Alexander Dold sieht seine Investition gut aufgehoben: „Wir haben hier mit dem Brücken Center in Arnsberg ein repräsentatives Objekt mit einer idealen Mieterstruktur gefunden; es ist eine perfekte Ergänzung unseres Portfolios.“ Zu den bekanntesten Firmen unter dem Dach des Centers gehören Rossmann, Netto, Woolworth, der Textilit KIK sowie TEDi und die City Parking Unternehmensgruppe.Für das Objekt hätten auch die Standortmerkmale gesprochen, so Dold. Rund 70.000 Menschen zieht es regelmäßig nach Arnsberg, die Stadt verzeichnet zudem rund 175.000 Übernachtungen im Jahr und ist gut an den Schienenverkehr und über die A 46 und die A 445 an das Autobahnnetz angebunden. Wie die Immobilienfirma Interra mitteilt, war de Einzelhandelsspezialist COMFORT bei dieser Verkaufstransaktion beratend und vermittelnd tätig, die Verkäufer wurden durch Asset Manager CMB Consulting GmbH vertreten.