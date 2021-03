Hochsauerlandkreis/Soest. Um Betriebe mit offenen Ausbildungsplätzen und Ausbildungsplatz suchende junge Menschen gezielt zusammen zu bringen, werden in 2021 NRW-weit fünfzehn Matching-Berater durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Sie werden in Regionen mit ungünstiger Bewerber-Stellen-Relation eingesetzt. Da die Region Hellweg - Hochsauerland mehr offene Ausbildungsplätze als Bewerber hat, wurde sie zur Teilnahme am Programm ausgewählt.

"Das neue Matching-Programm NRW ist im Januar 2021 gestartet. Es unterstützt einerseits Ausbildungssuchende und andererseits ausbildende Betriebe bei der Sicherung ihres zukünftigen Fachkräftebedarfs", erläutern Ursula Rode-Schäffer, Geschäftsführerin der Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland und ihr Stellvertreter Thomas Henke. "Am Matching-Programm NRW können alle Interessierten, die einen Ausbildungsplatz suchen, teilnehmen."

In der Region Hellweg - Hochsauerland haben Sabine Kühne, Tel. 02922/8754963, und Christine Theiler-Hemmer, Tel. 02922/8754964, vom Kolping-Bildungszentrum Werl die Aufgaben als Matching-Beraterinnen übernommen. Sie unterstützen Unternehmen bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen, sie sprechen gezielt ausbildungsinteressierte Jugendliche an, sie helfen bei der Vermittlung von Jugendlichen in betriebliche Ausbildungsverhältnisse und begleiten bei der Zusammenführung von ausbildenden Betrieben und ausbildungsinteressierten jungen Menschen.

Die beiden Matching-Beraterinnen sind in die örtlichen Kooperationsstrukturen für berufliche Ausbildung eingebunden und kooperieren mit dem regionalen Ausbildungskonsens der Region Hellweg-Sauerland. Interessierte können sich gern mit ihnen in Verbindung setzen.

Weitere Informationen können unter https://www.kolping-hamm.de/Angebote-und-Produkte/Ausbildung-und-Beruf/Matching-Programm-in-Werl-fuer-die-Region-Hellweg-Hochsauerland-gestartet.html und https://www.r-h-h.de abgerufen werden.