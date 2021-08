BALVE. Der Festspielverein Balver Höhle startet eine Reihe von Veranstaltungen im Felsendom und in der neuen Vereinsgaststätte.

Ein Konzert mit Versengold, einer deutschen Folk-Band aus Bremen, findet wie geplant am 24. September in der Balver Höhle statt. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Da die Bühne einmal aufgebaut ist, veranstaltet der Verein am Folgetag, Samstag, 25. September, ab 18 Uhr einen Sauerländer Bandabend. Endlich einmal wieder feiern bei einem leckeren Bier und mit Live‐Musik. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Programm gestalten die "Balver Mammuts", "How many roads" aus Sundern und eine weitere Band.

Alle, die unter die 3Gs fallen, können sich jetzt ein Ticket für 12 Euro, Abendkasse 15 Euro, sichern. Die entsprechenden Nachweise müssen am Eingang vorgezeigt werden. Achtung: da es sich um eine Tanzveranstaltung handelt, muss ein PCR‐Test vorgelegt werden. Der Vorverkauf findet im Büro des Festspielvereins und online unter www.festspiele‐balver‐hoehle.de statt.

So ein Theater

Doch es wird auch wieder Theater gespielt! Marie Neuhaus‐Schwermann bringt "Der dressierte Mann!" von John von Düffel auf die Bühne in der neuen Vereinsgaststätte in der Gransauer Mühle

Zum Inhalt: Helen und Bastion sind ein junges und modernes Paar. Sie leben in einer gleichberechtigten Partnerschaft, frei von alten Rollenmodellen. Bastion, der vermeintlich glückliche Hausmann mit einem Job bei der Bank und Helen, die reine Businessfrau. Diese scheinbar ideale

Beziehungskonstellation bekommt jedoch einen Bruch, nachdem Helen den Chefposten angeboten bekommt, welchen Bastion selber gerne haben würde. Nach einem verpatzten Heiratsantrag bröckeln die modernen Rollenverteilungen Stück für Stück auf.

Die Aufführungstermine sind freitags, 5. und 19. November, samstags, 6. und 20. November, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 7. November, um 16 Uhr.

Der Vorverkauf findet im Büro des Festspielvereins und online unter www.festspiele‐balver‐

hoehle.de statt. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder /Schüler ab 16, Studenten, Menschen mit Behinderung (jeweils unter Vorlage eines Ausweises bei Abholung an der Kasse): 10 Euro. Begleitpersonen eines Menschen mit Behinderung mit aG‐Ausweis haben kostenlosen Zutritt, sonst: 10 Euro.

Alle Vorstellungen finden selbstverständlich unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutz‐

und Hygienemaßnahmen statt.