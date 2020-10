Mit ihrem Hönnetal-Roman „Der Klang der Schwalbe“ konnte Uta Baumeister die Jury der BoD Homestory überzeugen und hat sich einen Platz unter den sechs Siegerbüchern gesichert. Insgesamt waren 150 Romane von deutschsprachigen Autoren eingereicht worden.

Der Preis beinhaltet die Teilnahme an der BoD Homestory, die Mitte Oktober alternativ zur ausfallenden Frankfurter Buchmesse als digitales Programm angeboten wird. Eine professionelle Sprecherin wird die Autoren und Autorinnen vorstellen und aus den Siegerbüchern lesen, so auch am 15. Oktober, 18.15 Uhr, aus „Der Klang der Schwalbe“. Das Video dazu wird auch auf dem Youtube-Kanal des Verlags BoD Books on Demand eingestellt.

Mit einer digitalen Live-Lesung geht die Autorin im Rahmen der diesjährigen Online-Buchmesse am 7. November um 19.30 Uhr auf ihrer Facebookseite „Uta Baumeister/Autorin“ eine Stunde lang online. „Die Online-Buchmesse vom 4. bis 8. November ist eine virtuelle Lösung in der Coronazeit, in der sich Leser und Leserinnen mit Autoren, Verlagen, Bloggern und weiteren online treffen“, erklärt sie und möchte während der Messe mit den Lesern in Kontakt treten und ihre Werke vorstellen.

Online-Buchmesse

„Alle Autoren haben ihre Messestände im virtuellen Raum und sind dabei äußerst flexibel. Leser können bei Facebook, Instagram, Youtube, Twitter oder Pinterest den Hashtag #OBM2020 eingeben und schon sind sie mitten im Geschehen.“

Wer neugierig geworden ist, kann sich schon jetzt auf www.onlinebuchmesse.de informieren.