In der Balver Bücherei wird’s wild: Beim ersten Kreativen Montag nach der langen Corona-Pause werden Kürbisse zu farbenfrohen Tieren wie Bibern, Füchsen oder Hirschen verarbeitet. Ran an die Farben geht es am kommenden Montag, 4. Oktober. Geplant ist die Aktion von 16 bis 18 Uhr.

Teilnehmen dürfen nach aktuellen Corona-Regeln bis zu zehn Kindern ab fünf Jahren ohne Begleitperson. Wenn der Andrang sehr groß ist, wird in zwei „Schichten“ mit jeweils zehn Kindern gebastelt. Die Kürbisse sollten mitgebracht werden, dafür ist die Veranstaltung kostenfrei.

Anmeldung per Mail an buecherei@balve.de, persönlich oder telefonisch unter 02375/666. Der nächste Termin steht schon: Am Montag, 8. November, startet wieder ein „Kreativer Montag“.