Balve. Das ChorAtelier in Garbeck hat sich Klangschirme, die als Schutzhülle den halben Körper der Singenden umschließen, angeschafft, um wieder gemeinsam singen zu können. Wir berichteten.

Finanziert wurden sie mithilfe der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank in Südwestfalen. Volksbank-Teilmarktleiterin Daniela Hansen überreichte bei einer der ersten Proben, am Dienstag, 7. September, im Pfarr- und Jugendheim Garbeck den Spendenscheck über 4.616 Euro, inklusive 1.560 Euro Unterstützungsleistung der Volksbank, an Sandra Hennig.

„Mehr als 14 Monate konnten unsere vier Chorgruppen nicht gemeinsam singen. Das bedeutet nicht nur ein Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls, sondern macht sich letztendlich auch in den Mitgliederzahlen bemerkbar“, sagte Sandra Hennig.

Alleine vor dem Computer zu singen, mache auf Dauer keinen Spaß. Sie sei daher froh darüber, dass die Klangschirme ein Stück Normalität in das Chorleben bringen.

Mit den insgesamt 20 Klangschirmen starten die Proben wieder. Sandra Hennig sagt „Bis zu den Herbstferien bieten wir für interessierte Sänger wieder Schnupperkurse an."

Die aktuellen Probenzeiten für die Singschule, ab drei Jahre, sind mittwochs von 14.30 bis 15 Uhr und 15.15 bis 15.45 Uhr. Carmina, ab sechs Jahren, läuft bis zu den Herbstferien mittwochs von 16 16.50 Uhr. Cantilena, ab 9 Jahren, findet mittwochs von 17 bis 18 Uhr statt und Cantata, ab 14 Jahren, ebenfalls mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr.

Interessenten können sich bei Chorleiterin Kristin Goeke unter Tel. 0177/3281139 oder choratelier.chorleitung@web.de weitere Informationen einholen oder sich anmelden.