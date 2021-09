Bergkamen. Das größte Jazzfestival Westfalens geht mit Götz Alsmanns Konzert „L.I.E.B.E.“ am Dienstag, 16. November, in Hamm an den Start. Bis Montag, 27. Dezember, wird das Jazzfestival "Take 5" in 55 Konzerten in 18 Städten die Vielfalt und Buntheit von Jazz und all seinen Varianten feiern.

Bergkamen gehört mit dem Konzert des finnischen Pianisten und Publikumslieblings Iiro Rantala zu den Höhepunkten des Jazzfestivals. Mit „My Finnish Calendar“ schlägt Rantala am Freitag, 26. November, um 20 Uhr im studio theater ein neues Kapitel improvisierter Programmmusik auf: Aus seiner ganz persönlichen, finnischen Sicht vertont er den Jahreslauf seines Heimatlandes. Mit der für ihn typischen Mischung aus melodischem Erfindergeist, Melancholie und Humor, mit der gewohnten technischen Finesse und der über die Jahre erworbenen Souveränität, auf die Kraft des Wesentlichen zu vertrauen.

Charmante und witzige nordische Art

„Iiro Rantalas Musik ist zwischen nordischem Lied, Klassik, Pop und Jazz anzusiedeln Er gehört zu den europäischen Spitzenmusikern, gastiert im Club wie in der der Elbphilharmonie und hat schon zahlreiche Musikpreise erhalten“ so Kulturreferentin Simone Schmidt-Apel. „Das „Naturereignis an den Tasten“, der „Meister des modernen grenzenlosen Pianospiels“ weiß darüber hinaus das Publikum auf charmante und witzige nordische Art zu unterhalten.

Das Programm zum "Take 5" Jazzfestival in der Hellweg Region gibt es unter www.jazz-am-hellweg.de. Weitere Infos gibt es bei Uli Bär unter info@kulturverein-westfalen.de oder Tel. 0151/52563669.

Tickets für Iiro Rantala in Bergkamen

Tickets für das Konzert „My Finnish Calendar“ von Iiro Rantala kosten 25 Euro und 22 Euro ermäßigt an der Abendkasse und im Vorverkauf bekommt man sie für jeweils 20 Euro und ermäßigt für 17 Euro beim Kulturreferat unter Tel. 02307/965-464 und a.mandok@bergkamen.de.