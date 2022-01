Das Jahr 2021 bietet bei den beliebtesten Vornamen in Bergkamen zwei Favoriten: So haben es die Namen Mila und Malik an die Spitze des städtischen Rankings geschafft.

Ganz im Gegenteil zur bundesweiten Statistik. Dazu hat das Schwangerschaftsportal Babelli.de etwa 12 Prozent aller Geburtsmeldungen ausgewertet und kam zu dem Schluss, dass Emilia und Leon die beliebtesten deutschen Vornamen sind.

In Bergkamen sind hingegen 9 Mädchen im letzten Jahr zur Welt gekommen, die Mila heißen sollen.

Mit jeweils vier Nennungen folgen Hanna/Hannah und Lili. Je dreimal entschieden sich die Eltern für Livia, Lia, Malia und Elena. Damit unterscheidet sich Bergkamen relativ deutlich von der bundesweiten Rangliste der häufigsten weiblichen Vornamen. Unter den Top Ten aus ganz Deutschland befinden sich gleich acht, die in Bergkamen eher selten zum Zuge kamen – darunter eben Emilia, aber auch Emma, Sophia und Marie.

Ganz anders sah es 2021 bei den Jungen aus. Zwar lag mit Malik in Bergkamen ein Vorname vorn, der bundesweit erst auf den hinteren Plätzen auftaucht. Doch die weiteren Platzierten – beispielsweise Louis/Luis, Matteo, Leon und Noah – sind auch in der deutschen Hitliste ganz vorn dabei. Und noch etwas unterscheidet die Vornamen der neugeborenen Jungen von jenen der Mädchen: Es gibt keine klare Nummer eins. Spitzenreiter Malik wurde fünfmal ausgewählt und damit lediglich ein- bzw. zweimal mehr als die Vornamen auf den Plätzen 1-9. Mit Mila kann er daher nicht konkurrieren. Sie führt das weibliche Feld deutlich souveräner an.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 398 Neugeborene zu verzeichnen, die aktuell in Bergkamen leben – 192 Mädchen und 206 Jungen.