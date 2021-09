Spielmannszug Weddinghofen 1959

Der Spielmannszug besteht aus ambitionierten Spielern, die in ihrer Freizeit durch regelmäßige Treffen in Bergkamen Pestalozzie Haus in der Turnhalle ihre Übungsstunden abhalten . Gemeinschaft wird ganz groß bei uns geschrieben.

Deswegen suchen wir Verstärkung. Spielen sie ein Instrument wie Schlagwerk oder Querflöte und haben Interesse sich uns anzuschließen wir würden uns freuen.

Besuchen sie uns doch mal ganz unverbindlich in unser Übungsstunde

Termin Anfragen bitte an

spielmannszug-weddinghofen@web.de