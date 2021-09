Bergkamen. Sowohl die Inhouseverkabelung der Schulen als auch die Sanierung von Toilettenanlagen an drei städtischen Objekten ist am Montag, 13. September, gestartet.

Die Schulen werden nacheinander vom Telekommunikations Service (TKS) aus Mönchengladbach mit GiGaBiT-fähigen Computerleitungen versorgt. Digitale Lernprozesse werden hierdurch verbessert. Grundlage für die Vernetzung ist der Medienentwicklungsplan, den der Rat der Stadt nach vorheriger Abstimmung mit den Schulleitungen verabschiedet hat.

Diese Infrastrukturmaßnahme an Schulen wird vom Land NRW aus Mitteln des DigitalPaktes mit knapp 1,1 Millionen Euro gefördert und insgesamt circa 1,4 Millionen Euro an Kosten verursachen.

Begonnen worden ist mit der Preinschule. Es folgen die Overberger Schule und das städtische Gymnasium. Die Arbeiten werden je nach Größe des Gebäudes zwischen zwei und elf Wochen je Schule in Anspruch nehmen. Im Dezember 2022 sollen die Schulen entsprechend versorgt sein.

Neue Toilettenanlagen

An der Preinschule, der Freiherr-von-Ketteler-Schule und der Volkshochschule werden Toilettenanlagen für rund 800.000 Euro saniert. Bis zum Ende der Maßnahme im Februar 2022 werden für die Schüler zusätzlich Toiletten in Mobilbauten auf dem Schulgelände zur Verfügung stehen. Ende diesen Monats wird mit der Sanierung der Pausentoilettenanlage an der Freiherr-von-Ketteler-Grundschule in Bergkamen-Rünthe fortgefahren.

Die Sporthalle "Am Friedrichsberg" wird mit neuen Lichtbändern in der Hallendecke versehen. Für circa 140.000 Euro werden die Lichtverhältnisse und klimatischen Bedingungen in der Halle hierdurch erheblich verbessert.