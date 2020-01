8 Nachwuchsläufer des SuS Oberaden starteten beim Crosslauf in Welver. Pünktlich zum ersten Start hörte der Regen auf und die ersten 5 Läufer starteten gemeinsam über die 1500m lange Strecke. Durch den Regen der vergangenen Tage, war die Strecke anspruchsvoll und matschig. Einige 100 m nach dem Start musste ein Hügel hochgeklettert werden, was bei dem einen oder anderen durchaus in einer Rutschpartie und mit Zeitverlust endete.

Anschließend ging es über eine Wiese, einen kleinen Hügel hoch und über Baumstämme und die gleiche Strecke wieder zurück. Als erste SuSlerin erreichte Joanna Kulinna nach 7:08 Minuten das Ziel. Was den 2ten Platz der weiblichen Jugend und 1ten Platz der U14 bedeutete. Finnja Schneider erreichte als Gesamtdritte in 7:14 Minuten und als 2te der U12 das Ziel. Die Zwillinge Charlotte und Annemieke Ewens wurden in der Gesamtwertung 6te und 11te und belegten in 7:21 Minuten den 2ten bzw. in 7:41 Minuten den 4ten Platz der U10. Melina Budde erreichte nach 7:37 Minuten als 10te des Gesamtfeldes und 4te der U14 das Ziel. Im anschließenden Lauf über 2600m wurde die Strecke als eine Runde absolviert, bei der es auf der Zielgeraden noch einen Reifenpaqour zu überwinden galt. Tim Gloger kam als 3ter männlicher Teilnehmer nach 11:10 Minuten ins Ziel. Finley Prothmann folgte als 5ter des Gesamtfeldes nach 12:18 Minuten und Patricia Zimmermann kam 2te weibliche Teilnehmerin nach 13:33 Minuten ins Ziel. Die drei hätten in ihren Altersklassen jeweils ganz oben auf dem Podest gestanden, wenn es eine Altersklassenwertung gegeben hätte.

Als letzter SuS Läufer startete Fabian Ewens über 7800m und erreichte nach 36:26 Minuten als 7ter männlicher Teilnehmer das Ziel. Zufrieden über die Ergebnisse und durchaus schmutzig, wie es sich für einen Crosslauf gehört, ging es wieder zurück nach Hause.