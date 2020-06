Über ein halbes Jahr haben die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussfeier geplant und vorbereitet, Logos entworfen die auf T-Shirt gedruckt werden sollten, das Programm für die große Feier mit den Eltern, traditionsgemäß im Pädagogischen Zentrum der Janusz-Korczak Gesamtschule, geplant.

Tief sitzt die Enttäuschung, dass all dieses nicht stattfinden darf.

Das, so Kornelia Benecken, Teamsprecherin der Lehrer*innen des 10. Jahrgangs, konnten wir so nicht hinnehmen. Da muss das Team der Lehrer*innen eine „Corona konforme“ Feier auf die Beine stellen. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler, die wir nun sechs Jahre begleitet haben, nicht einfach so entlassen. Um die Vorgaben zu erfüllen, Abstand halten, Mundschutzmasken und nicht zu viele Personen in einem Raum, musste die Feier für jede Klasse einzeln, das bedeute vier Mal nacheinander, stattfinden.

Am Mittwoch traf sich jede Klasse zunächst auf dem Schulhof wo die Schülerinnen und Schüler ihre erste Überraschung erlebten. Sie bekamen eine Mundschutzmaske mit ihrem Logo durch die Klassenlehrer*innen überreicht.

Für das weitere Programm konnte das Niederrhein Theater Brügge kurzfristig gewonnen werden, welches das Stück „Das geplatzte Geschäft“, nach einer humoristischen Kurzgeschichte von Anton Tschechow, für jede Klasse aufführte. Auch ihre Schüler*innen, so Verena Bill vom Niederrhein Theater, haben jetzt eine Zukunft vor sich, die sie gestalten müssen. Das gab es schon zu allen Zeiten bei jungen Menschen. Manche Pläne haben sich erfüllt, manche nicht…

Möglich machte dieses der Förderverein der Janusz-Korczak Gesamtschule, welcher einen Teil der Kosten übernahm.

So konnte die Verabschiedung und Zeugnisübergabe doch noch in einem festlichen Rahmen stattfinden.