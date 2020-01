Erfolgreiches Wochenende für Olympia Bottrop

Am vergangenen Wochenende hatte die fünfte Mannschaft spielfrei, die anderen sechs Mannschaften trugen ihre Begegnungen am 13. Spieltag aus, und insgesamt erfolgreich mit vier Siegen bei zwei Unentschieden.

[HVL] TTV Falken Rheinkamp – Herren 7:9

Die Siebert-Sechs musste am ungewohnten Sonntagvormittag nach Moers zu den Falken aus Rheinkamp. Nach verpatztem Saisonstart inklusive Niederlage in der Boy haben die Gastgeber längst zu alter Stärke zurückgefunden und wollten mit einem Sieg gegen Olympia in der Tabelle an den Boyern vorbeiziehen. Dabei lief es wie gewohnt, und die Boyer verloren zwei der drei Eingangsdoppel. Einzig Marvin und Sven Mackenberg konnten ihr Doppel mit einem Sieg beenden.

Mit einem 1:2 Rückstand ging es also in den ersten Einzeldurchgang, und hier lag der Schlüssel zum Erfolg. Von den sechs Einzeln konnte Olympia fünf gewinnen und so mit einer 6:3-Führung in den zweiten Durchgang gehen. Hier kamen die Gastgeber noch einmal ran, und beim Stand von 8:7 für die Boyer musste das Schlussdoppel die Entscheidung bringen. Die Mackenberg-Zwillinge Sven und Marvin lieferten sich mit dem Rheinkamper Spitzendoppel einen offen Schlagabtausch und mussten in den Entscheidungssatz. Hier lagen sie bereits 0:6 zurück, als sie eine spektakuläre Aufholjagt begangen und schließlich den ersten Matchball zum 11:7 verwandeln konnten und ihrer Mannschaft damit den Sieg sicherten.

Am kommenden Wochenende erwartet Kapitän Matthias Siebert mit seiner Mannschaft den TTC Bottrop 47 zum Derby in der Boy.

[HBK] Herren II – TTV Waltrop 99 9:2

Etwas mehr als zwei Stunden brauchte die olympische Reserve am Sonntagvormittag für ihren Pflichtsieg gegen den Abstiegskandidaten aus Waltrop. Der verhinderte Michael Maryschka wurde dabei von Henning Große-Hering vertreten. Nach den Eingangsdoppeln stand es bereits 3:0, und in den Einzeln ging es ebenso weiter. Zwischendurch zeigte die Spielstandanzeige ein 7:0 für die Boyer, bevor Youngster René Bloch in fünf und Ersatzmann Henning Große-Hering in drei Sätzen ihre Einzel verloren. Robert Daitschmann und der der zweite Youngster im Team, Thomas Freydzon, machten dann aber den Deckel drauf und stellten den 9:2-Erfolg sicher.

Die Boyer um Kapitän Robert Daitschmann rückten damit wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor und wahrten ihre Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

[HKL] Herren III – TTV DJK Herten/Disteln II 8:8

Am Samstagabend trat die dritte Mannschaft an eigenen Tischen gegen die Reserve aus Herten/Disteln an. In der Stammformation der Boyer fehlte Paul Lange, der von Sebastian Schmitz aus der Fünften vertreten wurde. Nach den Doppeln ging die Mannschaft von Kapitän Henning Große-Hering mit einer 2:1‑Führung in die Einzel. Sowohl im ersten, als auch im zweiten Durchgang wurden alle Paarkreuze geteilt, so dass beim Stand von 8:7 für Olympia das Schlussdoppel über Sieg oder Niederlage entscheiden musste. Hier unterlagen Philipp Waldhoff und Henning Große-Hering unglücklich im Entscheidungssatz, so dass es am Ende Unentschieden hieß. Von fünf Spielen im Entscheidungssatz konnte nur Rainer Simon für die Boyer punkten, die übrigen Fünfsatzspiele gingen an die Gäste.

[H1KK] VfL Hüls III – Herren IV 3:9

Ebenfalls am Samstagabend trat die olympische Vierte in Marl bei der Dritten des VfL Hüls an. Nach dem verpatzten Rückrundenstart zwei Wochen zuvor konnte nun ein klarer Sieg eingefahren werden. Dabei mussten die Boyer auf Richard Bortz und Detlef Gleiss verzichten, die von Udo Schrubock und Winterneuzugang Manfred Joachimsthaler vertreten wurden. Bereits in den Eingangsdoppeln überzeugten die Boyer hier mit Siegeswillen und stellten gleich mal auf 3:0. In den Einzeln konnten die Gastgeber dann lediglich drei Punkte holen, so dass Kapitän Michael Schirlo die Mannschaft aus der Boy mit einem 9:3-Erfolg nach Bottrop zurückkehrt.

[H3KK] Herren VI – TTC W. Recklinghausen-Süd II 5:5

Die sechste Mannschaft feierte bereits am Freitagabend ihren Rückrundenauftakt. Zu Gast in der Boy war die wackere Reserve aus Recklinghausen. Olympia bot im Doppel Kapitän Michael Poetsch und Thomas Neuheuser auf, die in den Einzeln nicht antraten. Die Beiden unterlagen als Doppel 1 knapp und unglücklich in fünf Sätzen, während Friedel Oelerich und Marcel Poetsch ihr Doppel klar in drei Sätzen für sich entscheiden konnten. Im Einzel traten dann im oberen Paarkreuz Friedel und Winterneuzugang Manfred Joachimsthaler an, die beide nach je drei Sätzen ihren Gegnern zum Sieg gratulieren mussten. Marcel Poetsch und Benjamin Burggräfe stellten mit ihren Dreisatzerfolgen im unteren Paarkreuz auf 3:3 in der Gesamtrechnung. Im zweiten Einzeldurchgang wurde dann beide Paarkreuze geteilt, so dass es am Ende 5:5 Unentschieden stand.

[J18KL] Jungen 18 – TTC MJK Herten 6:4

Auch die olympische Jugend konnte im ersten Heimspiel des Jahres einen Sieg einfahren. In der Aufstellung Niklas-Noel Ludwig, Nils Grimm und Sina Leye-Pommer setzten sich Niklas und Nils das Eingangsdoppel in fünf Sätzen gewinnen. In den Einzeln gewann Niklas, was es zu gewinnen gab und steuerte mit drei Dreisatzsiegen die Hälfte der Boyer Punkte bei. Nils konnte nur zwei seiner drei Einzel gewinnen, unterlag dem Hertener Brett zwei knapp im Entscheidungssatz. Einzig Sina blieb leider ohne Punktgewinn, unterlag dreimal 0:3.

Gleich am kommenden Wochenende geht es mit dem 14. Spieltag weiter, dann werden erstmals in diesem Jahr alle sieben Mannschaften an die Tische gehen.