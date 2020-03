Der 17. Spieltag in den Tischtennisligen ist Geschichte, Überraschungen gab es nicht. Werfen wir einen Blick auf die olympischen Resultate, wobei die Vierte spielfrei war.

[HVL] Anrather TK RW – Herren 6:9

Die Siebert-Sechs ist in der Verbandsliga bereits am Karnevalswochenende in Anrath angetreten und hatte nicht nur die rheinischen Tischtennis-Cracks als Gegner, sondern auch die karnevalistische Stimmungsmusik beim Einspielen. Nach einer 7:2-Führung nach dem ersten Durchgang wurde es noch mal spannend, am Ende entführen die Boyer aber beide Punkte vom Niederrhein.

[HBK] Herren II – TuS 09 Erkenschwick 9:2

Kurzen Prozess machte am Sonntagvormittag die olympische Reserve mit den Gästen aus Erkenschwick. In ziemlich genau zwei Stunden siegte die Mannschaft von Kapitän Robert Daitschmann klar mit 9:2. Einzig das Doppel 2, Robert Daitschmann/Jörg Mackenberg, musste sich dem Spitzendoppel der Gäste geschlagen geben, und Michael Maryschka unterlag in seinem Einzel nach 0:2 Rückstand und spannender Aufholjagt in der Verlängerung des Entscheidungssatzes.

[HKL] Herren III – SG Suderwich II 5:9

In der Kreisliga ging die dritte Mannschaft von Kapitän Henning Große-Hering in eigener Halle leicht favorisiert an die Tische. Nachdem das Hinspiel unentschieden endete, entführten die Gäste aus Recklinghausen nun jedoch beide Punkte aus der Boy. Die olympische Dritte musste dabei auf ihr etatmäßiges mittlere Paarkreuz verzichten. Mannschaftsführer Henning Große-Hering fiel krankheitsbedingt aus, was aber in der Halle anwesend. Außerdem war Heiko Leonhardt verhindert, so dass mit Franz Uhl aus der Vierten und Sebastian Schmitz aus der Fünften zwei Ersatzleute an die Tische gingen.

Mit einer 2:1-Führung kamen die Boyer aus den Doppeln, Wolfgang Pommer und Paul Lange gewannen als Doppel 1, die Ersatzleute Franz Uhl und Sebastian Schmitz konnten sich als Doppel 3 durchsetzen. Doppel 2, Philipp Waldhoff und Rainer Simon, mussten sich dem Spitzendoppel der Gäste geschlagen geben. In den Einzeln gelang dann nur noch Paul, Rainer und Sebastian je ein Sieg, so dass nach gut zweieinhalb Stunden die 5:9-Niederlage feststand.

[H2KK] Herren V – SuS Bertlich III 2:9

Am Samstagabend empfing die olympische Fünfte um Kapitän Sebastian Schmitz den Tabellenführer aus Herten an der ehemaligen Körnerschule. Nach zuletzt einigen Überraschungen hofften die Boyer, auch die Gäste ärgern zu können. Dabei musste die Mannschaft ohne ihren Spielführer auskommen, der parallel in der Dritten aushelfen musste. Am Ende stand eine 2:9-Niederlage für Olympia zu Buche, wobei unser Spitzenbrett Dirk Kurschat für die beiden gewonnenen Spiele gesorgt hat.

[H3KK] Herren VI – SuS Polsum III 5:5

Das Duell der Tabellennachbarn war wie erwartet eines auf Augenhöhe. Dabei stach besonders das untere Paarkreuz, besetzt mit Manfred Joachimsthaler und Benjamin Burggräfe, mit 4:0 Spielen hervor. Den ersten Punkt des Abends jedoch holte im oberen Paarkreuz Kapitän Michael Poetsch für seine Farben, nachdem beide Eingangsdoppel an die Gäste gingen.

[J18KL] TTV DJK Herten/Disteln – Jungen 18 8:2

Die von Verbandsligaspieler Hendrik Paskuda betreute olympische Jugend musste an diesem Wochenende als einzige Mannschaft auswärts antreten und reiste am Samstagnachmittag als Tabellenvierter zum Zweiten. Bereits im Hinspiel hat es eine 2:8-Niederlage gegeben, das Ergebnis wurde nun wiederholt. Die beiden Punkte für Olympia holte Spitzenbrett Niklas-Noel Ludwig. Matthias Zeiger und Nils Grimm spielten zwar einige knappe Sätze, waren letztlich aber chancenlos.