Am Freitag, 20. März, präsentiert die Solidarfonds–Stiftung NRW in Castrop–Rauxel zum 31. Mal ihre Kult–Schlagerparty. Die mehr als 3.000 Besucher in der Castrop-Rauxeler Europahalle sorgen zudem dafür, dass die Solidarfonds-Stiftung NRW mit dem Erlös des Benefiz-Festivals ihre Bildungs- und Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche fortführen kann. Um 20 Uhr (Einlass 18.15 Uhr) startet der fünfstündige Party-Marathon.

Mit dabei ist Newcomerin Kerstin Ott („Die immer lacht“) ebenso wie Altmeister Jürgen Drews. „Onkel Jürgen“ unterstützt seit 30 Jahren die Stiftung vor und hinter den Kulissen, dieses Mal als Special Guest. Auch Mickie Krause gehört zur Solidarfonds–Schlagerfamilie und ist in diesem Jahr wieder dabei.

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning, Jörg Bausch, Achim Petry, Norman Langen, der Grand-Prix-Gruppe "Wind", Sandy Wagner und Rossana Rocci. Erstmals mit am Start sind der Schweizer Vincent Gross sowie Markus Becker. Durch den Abend führt ZDF-Hitparaden-Moderator Uwe Hübner. Zum zweiten Mal wird auch das Goldene Mikrophon verliehen.

Eintrittskarten sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen, Leserläden und unter www.funke–tickets–nrw.de erhältlich.