Herzliche Einladung !

Diaporama:

TRAUM COLLAGEN vom blauen Wunder bis zur Mona Lisa

15.09.2020

von Peter G. Schäfer

19 Uhr in der großen Aula Adalbert Stifter Gymnasium

Castrop-Rauxel, Leonhardstraße 8

Kooperationsveranstaltung mit der VHS Castrop-Rauxel

Eintritt frei

Seit über 50 Jahren gestalte ich Collagen. Ich verwende Teile aus verschiedenen Zeitschriften, Magazinen oder Plakaten. Die Motive sind nicht einfach zusammengeschnitten und planlos, je nach Wirkung, zusammengefügt, sondern stets sorgfältig nach einer tragenden Idee geplant. Ich verwende unterschiedliche Arbeitsmethoden: Entweder lasse ich mich von einem bestimmten Bildmotiv inspirieren und baue mit anderen Bildmotiven und entsprechendem Hintergrund eine neue Bildgeschichte auf oder ich konstruiere eine Collage mit vorher festgelegten Kompositionslinien und Vorgaben. Kombinationen beider Methoden sind auch möglich. So schafft man in ausgeklügelten Kompositionen neue faszinierende Collagen, in der traditionellen Klebetechnik oder als digitale Montage.

Themen: Indianer, Mona Lisa, Magritte, Jeans, ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, Dali, ZOOM, Bosch, Träume und Koyaanisquatsi

www.diaporama-schaefer.de

peter.g.schaefer@web.de

Tel. 02305 21463

Ausstellung:

TRAUM-COLLAGEN von Peter G. Schäfer

in der HANF-legal-Galerie

Castrop-Rauxel (Habinghorst), Hugostr. 19

noch bis zum 31.10.2020

Öffnungszeiten: Do. 9-12 Uhr, Fr. 15-18 Uhr, Sa. 10-12 Uhr und weitere Termine nach Vereinbarung.

