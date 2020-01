Noch bis zum 13. Januar sammelt die Stadtverwaltung Dinlaken die Tannenbäume ein.

Wichtig ist, dass die Weihnachtsbäume vollständig abgeschmückt sind und an demselben Platz abgelegt werden, an dem die Mülltonnen zur Abfuhr stehen. Die jeweiligen Abholtermine können im Abfallkalender nachgeschlagen werden (auch unter https://www.dinslaken.de/de/dienstleistungen/abfallkalender/ einsehbar). Es handelt sich um zwei Müllwagen, einen Lkw und einen Lkw mit Häcksler sowie einen Traktor mit Schredder. Die Bäume werden dann zu Biomasse verarbeitet.

Übrigens: Wer seinen Baum länger zu Hause stehen lassen möchte, kann ihn auch gerne später kostenlos beim Wertstoffhof an der Krengelstraße 109 abgeben.