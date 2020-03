Jahreshauptversammlung beim RuFV Dinslaken-Hiesfeld

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die am 28.02.2020 in der Kantine des RuFV Dinslaken-Hiesfeld stattfand. Der 1. Vorsitzende Mike Spevacek begrüßte die Anwesenden und führte in gewohnt souveräner Weise durch die Versammlung. Der Vorstand 2020 setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Mike Spevacek, 2. Vorsitzende: Antje Hülsemann , Geschäftsführerin: Petra Spevacek, Kassierer: Georg Hellmich, kommissarisch bestellte Jugendwartin: Isabell Spevacek, Beisitzer: Egbert Hülsemann, Bernd Dieter Jürgens, Jürgen Brandtstaeter , Hubert Vetten. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Durchführung und Organisation des Frühjahrturnieres, welches schon vom 08.-10.05.2020 stattfindet.